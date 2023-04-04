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رئيس ديوان الموظفين يستقبل وكيل وزارة الحكم المحلي

04 نيسان / أبريل 2023 12:47

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة - وكالة الرأي:

استقبل د. رامي الغمري رئيس ديوان الموظفين العام، أمس الاثنين، المهندس سمير مطير وكيل وزارة الحكم المحلي بهدف مناقشة مجموعة من القضايا المختلفة، وبحث سبل التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوفد الضيف إلى جانب د. الغمري، أ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وم. إياد أبو صفية مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ورسم السياسات، وأ. جلال السعودي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الموظفين، إلى جانب م. أحمد عماد مدير عام وحدة الحاسوب، وأ. مضر الضاني مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وأ. براء قدوحة من مكتب رئيس الديوان.

ورحب د. رامي الغمري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص ديوان الموظفين العام على بناء جسور التعاون والعمل المشترك مع مختلف المؤسسات الحكومية، بما يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

من ناحيته أثنى المهندس سمير مطير على جهود ديوان الموظفين العام، والدور الذي يؤديه في مختلف القطاعات الهامة، خاصة على صعيد تطوير قدرات الموظفين والنهوض بمستوى الموارد البشرية في العمل الحكومي.

وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة، أبرزها رؤية وزارة الحكم المحلي في تطوير الموارد البشرية في الهيئات المحلية المختلفة، وسبل تعزيز مهارات وقدرات العاملين في البلديات كافة.

واتفق المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين ديوان الموظفين العام ووزارة الحكم المحلي، في ملفات عدة، والاستفادة المثلى من قدرات وامكانيات ديوان الموظفين باعتباره المؤسسة الأولى في الوطن التي تعنى بالموارد البشرية، بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين والموظفين على حد سواء.

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