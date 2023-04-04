"رئاسة العمل الحكومي" تنظم لقاءً تواصليًا مع قيادات العمل الحكومي

غزة - وكالة الرأي:

نظمت رئاسة متابعة العمل الحكومي، أمس الإثنين، لقاءً حكوميًا تواصليًا مع قيادات العمل الحكومي الحاليين والسابقين من وزراء ووكلاء ومسؤولين حكوميين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والحكومية وأبرز القضايا التي تهم المواطنين، وركّز على أهمية استثمار كل الطاقات في إطار تجويد العمل الحكومي والارتقاء بواقع المؤسسة العامة بما يخدم شعبنا الفلسطيني في كل المجالات.

وتحدث عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي عن أبرز المحطات التي حققت خلالها المؤسسة الحكومية إنجازات واضحة في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية من وزارات وهيئات مختلفة تسعى إلى تجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتم التطرق لسبل تحسين خدمة المواطن الفلسطيني ودعم شرائح المجتمع المختلفة، وسد الثغرات التي خلفتها سياسات الحصار والإغلاق والعدوان والتي طالت فئات متعددة من شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى محاولة تحقيق الرضا الوظيفي للموظفين في القطاع العام.

وفي ختام اللقاء، كرّم الدعليس عددًا من القيادات الحكومية الذين أُحيلوا للتقاعد مؤخراً.