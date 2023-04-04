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مدرسة كفر قاسم الثانوية تنفذ فعالية "سرد سورة البقرة" على جلسة واحدة

04 نيسان / أبريل 2023 03:58

مدرسة كفر قاسم الثانوية تنفذ فعالية "سرد سورة البقرة" على جلسة واحدة
مدرسة كفر قاسم الثانوية تنفذ فعالية

غزة - وكالة الرأي:

نفذت مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات فعالية سرد سورة البقرة على جلسة واحدة وذلك بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة ضمن مسابقة اللآلئ البررة في سرد سورة البقرة".

وحضر السرد مدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو، ومدير الدائرة الإدارية د. خالد المزين، ومديرة المدرسة أ. سهيلة الشيخ أحمد، وعدد من المشرفات التابعات لدار القرآن الكريم والسنة.

ورحبت مديرة المدرسة أ. سهيلة الشيخ أحمد بمدير التربية والتعليم، ومدير الدائرة الإدارية وبالمشرفات على المسابقة من دار القرآن الكريم والسنة، بالطالبات المشاركات في مسابقة السرد.

بدوره تقدم الأستاذ حمدي الدلو بالشكر الجزيل لإدارة المدرسة وللمعلمات المشرفات على تنظيم السرد، وأشاد بالتعاون المثمر مع دار القرآن الكريم والسنة.

وهنأ مدير التربية والتعليم الطالبات المشاركات في المسابقة، وأكد أن مديرية غرب غزة تشعر بالفخر إزاء تنظيم كل الأنشطة التي تشجع الطلبة على حفظ القرآن الكريم وسرده، ودعا جميع الطالبات إلى التنافس في مسابقات حفظ القرآن لما في ذلك من ثواب وأجرٍ عظيم.

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