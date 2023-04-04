جولة ميدانية على مزارعي الخضار بخانيونس

غزة - وكالة الرأي:

نفذ قسم الارشاد النباتي في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين جولة ميدانية على المزارعين في منطقتي ميراج وقيزان أبورشوان بمحافظة خان يونس.

وخلال الجولة تم الإطلاع على محاصيل الخضار من دفيئات وزراعات مكشوفة لمحاصيل الملوخية والفلفل والطماطم والفاصوليا لتقديم الارشادات اللازمة لمكافحة الامراض التي تواجههم ولمتابعة استفساراتهم.

وتأتي الجولة ضمن سعي الوزارة للوصول الى كافة المزارعين لتقديم الخدمات الارشادية وتلبية لنداءات المزارعين.

من جهته، قدم طاقم الوزارة الارشادات والنصائح اللازمة للمزارعين من ضمنها انواع السماد الذي يحتاجه النبات خلال تلك الفترة من الزراعة.

من جانبهم، أعرب المزارعون عن رضاهم للإرشادات التي يتلقوها من قبل الطاقم.