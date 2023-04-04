زيارات ميدانية على مشاتل الخضار المكشوفة في المحافظة الوسطى

الوسطى - وكالة الرأي:

نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى عدة زبارات وجوالات ميدانية على مشاتل الخضار لمتابعة جودة الأشتال ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية. وفي سياق الجولات تم تقديم الإرشادات الفنية اللازمة لإنتاج شتلات ذات جودة عالية.

في غضون ذلك، نفذت طواقم الدائرة عدة جولات ميدانية على مزارعي الحقل المكشوف وإعطائهم التوجيهات والإرشادات الفنية اللازمة للمزارعين.

تجدر الإشارة الى أن الزيارات شملت عدة مشاتل خضار داخل المحافظة بهدف حصر عدد الأشتال المزروعة بها والوقوف على جودتها وملائمتها للمواصفات الفنية.