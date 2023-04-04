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تعليم غرب غزة تعقد ورشة تدريبية للمعلمين استعداداً لاختبار TIMSS الدولي

04 نيسان / أبريل 2023 04:04

تعليم غرب غزة تعقد ورشة تدريبية للمعلمين
تعليم غرب غزة تعقد ورشة تدريبية للمعلمين

غزة - وكالة الرأي:

 عقدت مديرية التربية والتعليم ورشة تدريبية لمعلمي الصف الثامن في مبحثي العلوم والرياضيات لتأهيلهم لتدريب الطلبة الذين سوف يشاركون في اختبار Timssالدولي، بحضور مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، مدير الدائرة الفنية ورئيس لجنة الدراسات الوطنية والدولية د.جواد الشيخ خليل، ود.خالد المزين المدير الإداري، ورئيس قسم الإشراف أ.فلاح الترك، ومدربي الدورة من المشرفيين " د.رحمة عودة أ.هدى الزريعي، أ.إبراهيم صالحة، وأ. باسم المدهون ".

ورحب مدير التعليم بالمعلمين مثمناً جهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى طلبة المديرية من خلال استعدادهم وجاهزيتهم لتدريب الطلبة لتنفيذ الدراسة الدولية في بداية شهر مايو القادم.

وبيّن أن الهدف العام من اختبار الـ TIMSS هو تعويد الطلاب على الامتحانات الدولية المقننة، موضحاً أن مستويات الدول تقاس طبقاً لهذا الامتحان بالإضافة إلى معرفة ومقارنة مستوى أداء تحصيل طلاب الصف الثامن في العلوم والرياضيات بمستوى الأداء العالمي، وذلك بغرض تطوير مستوى التعليم في فلسطين للارتقاء به إلى مستوى الجودة العالمية من خلال مقارنة نتائج تحصيل الطلاب بطلاب دول العالم الأخرى التي ستشارك في هذا الاختبار.

وتخلل الورشة توضيح العديد من الآليات والإجراءات والمواد التدريبية اللازم اتخاذها والاستعداد لها خلال فترة تدريب الطلبة لتنفيذ الاختبار من قبل المعلمين المشاركين.

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