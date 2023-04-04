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" الأشغال والقضاء" يتفقدان مشروع تطوير مقري المجلس الأعلى للقضاء

04 نيسان / أبريل 2023 04:06

" الأشغال والقضاء" يتفقدان مشروع تطوير مقري المجلس الأعلى للقضاء

غزة - وكالة الرأي:

تفقد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. م جواد الآغا، برفقة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية، العمل في مشروع تطوير مقري المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية.

وتجول الوفد برفقة الإدارة العامة للإشراف والمتابعة في وزارة الأشغال، داخل أقسام ومرافق المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حيث قدموا شرحاً وافيًا حول مستجدات العمل والبناء في مشروع تطوير المقر.

وأشارت وزارة الأشغال، أن المشروع يشمل بناء طابق جديد في المقر الرئيس للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بهدف توسعة وإنشاء مقر دائم للمحكمة العليا الشرعية، وتطوير مرافق المقر ودوائره وأقسامه المُختلفة بما يخدم المواطنين وييسر معاملاتهم وإجراءاتهم.

بدوره، أكد د. الآغا، على أهمية تطوير مقرات المحاكم الشرعية ومرافق القضاء الشرعي، وضرورة توفير الجودة العالية في خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم.

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