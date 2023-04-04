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مباحث التموين تضبط "11" ألف قطعة مفرقعات

04 نيسان / أبريل 2023 04:31

مباحث التموين تضبط "11" ألف قطعة مفرقعات
مباحث التموين تضبط

غزة - وكالة الرأي:

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثقيلة في المحافظة الوسطى "11" ألف قطعة مفرقعات وألعاب نارية خطرة، وذلك بعد متابعة ميدانية لمصنعي ومروجي المفرقعات النارية امتدت لساعات متواصلة.

وأوضحت مباحث التموين، أنها ضبطت الكمية المذكورة داخل منزلين في المحافظة الوسطى، موضحة أنها حرزت أيضاً 6 كغم من المواد الخام قبل إعادة تصنيعها وترويجها للمواطنين مشيرة أنها أوقفت 3 أشخاص يقومون بصناعتها وترويجها.

وأشارت الدائرة إلى أنها دونت محضر ضبط بالمفرقعات المضبوطة، وأحالت المتهمين والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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