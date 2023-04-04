الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

غزة - وكالة الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيُخصّص غدًا الأربعاء للمسافرين في الحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/13).

وأكدت على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الهيئة المواطنين المسافرين إلى ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.