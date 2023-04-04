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"هنية" يشيد برفض بطل المبارزة الكويتي مواجهة لاعب إسرائيلي

04 نيسان / أبريل 2023 08:26

"هنية" يشيد برفض اللاعب الكويتي مواجهة لاعب إسرائيلي

غزة- وكالة الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، بموقف اللاعب الكويتي أحمد عوض، ورفضه التطبيع مع كيان الاحتلال بعدما أعلن انسحابه من بطولة العالم للمبارزة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب "إسرائيلي"، في واقعة جديدة تؤكد رفض الرياضيين الكويتيين فكرة "التطبيع الرياضي".

وأكد هنية، أن هذا الموقف المشرف ليس غريبا على أبطال الكويت الذين قدموا صورة مشرفة في أكثر من حدث رياضي دولي، وعبروا عن رفضهم للاحتلال.

وقال الكويتي أحمد عوض على صفحته في "تويتر" إنه انسحب من بطولة العالم للمبارزة المقامة في بلغاريا، وذلك بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة مع لاعب "إسرائيلي".

وأوضح أن خطوته جاءت "رفضاً للكيان الصهيوني المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية".

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