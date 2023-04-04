وكالة الرأي الفلسطينية البرش يدعو لتعزيز المشاركة بحملة "رحمة وتكافل" لدعم مرضى السرطان وكالة الرأي الفلسطينية بحر: التشريعي يولي اهتماماً للنهوض بالأطفال وخاصة الأيتام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد برفض بطل المبارزة الكويتي مواجهة لاعب إسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينوي مصادرة أراضي مواطنين في نعلين وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تُنهي "17" خلافاً مالياً بقيمة "58" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة النسائية" بخان يونس تُنفذ 267 مهمة خلال مارس وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط "11" ألف قطعة مفرقعات
أخبار » الأخبار الحكومية

البرش يدعو لتعزيز المشاركة بحملة "رحمة وتكافل" لدعم مرضى السرطان

04 نيسان / أبريل 2023 09:00

البرش يدعو لتعزيز المشاركة بحملة" رحمة وتكافل" لدعم مرضى السرطان
البرش يدعو لتعزيز المشاركة بحملة

غزة- وكالة الرأي

دعا رئيس حملة رحمة وتكافل د.منير البرش، الى تعزيز المشاركة المجتمعية محلياً ودولياً لدعم مرضى السرطان في قطاع غزة .

وأضاف د.البرش في تصريح صحفي، أن مرضى السرطان في غزة من الفئات المرضية التي تعاني وبشكل مضاعف من أزمة نقص الأدوية الطبية لهم ، وعدم توافر الخدمات التشخيصية والعلاجية الأخرى في القطاع ، مشيرا الى ما يبذل من جهود لتعزيز الرعاية الصحية لهم في مركز غزة للسرطان ، والذي يقدم الخدمة لمرضى السرطان من كافة محافظات قطاع غزة .

وأكد د.البرش الى أن حملة رحمة وتكافل والتي يأتي انطلاقها مع هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ، تهدف الى جمع التبرعات التي تمكن من توفير الاحتياجات الطبية والأدوية التي تساعد مريض السرطان في استكمال العلاج داخل غزة دون تحمل مشقة السفر للعلاج بالخارج .

وثمن د.البرش دور كافة الشخصيات واللافتات المجتمعية التي أكدت دعمها ووقوفها الى جانب الحملة وفعالياتها وصولاً الى تحقيق أهدافها وهو دعم مرضى السرطان في قطاع غزة

للتبرع والمساهمة في الحملة اضغط هنا .
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟