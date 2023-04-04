البرش يدعو لتعزيز المشاركة بحملة" رحمة وتكافل" لدعم مرضى السرطان

غزة- وكالة الرأي

دعا رئيس حملة رحمة وتكافل د.منير البرش، الى تعزيز المشاركة المجتمعية محلياً ودولياً لدعم مرضى السرطان في قطاع غزة .

وأضاف د.البرش في تصريح صحفي، أن مرضى السرطان في غزة من الفئات المرضية التي تعاني وبشكل مضاعف من أزمة نقص الأدوية الطبية لهم ، وعدم توافر الخدمات التشخيصية والعلاجية الأخرى في القطاع ، مشيرا الى ما يبذل من جهود لتعزيز الرعاية الصحية لهم في مركز غزة للسرطان ، والذي يقدم الخدمة لمرضى السرطان من كافة محافظات قطاع غزة .

وأكد د.البرش الى أن حملة رحمة وتكافل والتي يأتي انطلاقها مع هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ، تهدف الى جمع التبرعات التي تمكن من توفير الاحتياجات الطبية والأدوية التي تساعد مريض السرطان في استكمال العلاج داخل غزة دون تحمل مشقة السفر للعلاج بالخارج .

وثمن د.البرش دور كافة الشخصيات واللافتات المجتمعية التي أكدت دعمها ووقوفها الى جانب الحملة وفعالياتها وصولاً الى تحقيق أهدافها وهو دعم مرضى السرطان في قطاع غزة.

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