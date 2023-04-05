5 مكونات من مطبخك تجعل أسنانك أكثر بياضاً

يمكن للأسنان الأكثر بياضًا أن تضيء ابتسامتك وتعزز ثقتك بنفسك، لكن تكلفة علاجات تبييض الأسنان الاحترافية يمكن أن تكون رادعًا لكثير من الناس.

لحسن الحظ ، هناك بعض الطرق الطبيعية وغير المكلفة لتبييض أسنانك باستخدام مكونات المطبخ الشائعة، فيما يلي وفقا لموقع "Onlymyhealth" مكونات للمطبخ يمكن أن تساعدك في الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا وأكثر بياضًا.

صودا الخبز



صودا الخبز هي أحد المكونات الشعبية التي يمكنك أن تجدها في مطبخك.، كما أنه أحد مكونات المطبخ الفعالة المستخدمة لتبييض أسنانك، له خصائص تبييض طبيعية ويمكن أن يساعد أيضًا في إزالة البلاك والبقع السطحية من الأسنان. لاستخدام صودا الخبز في تبييض الأسنان ، اصنع معجونًا بكمية قليلة من صودا الخبز والماء

ضع المعجون على أسنانك واتركه لمدة دقيقة إلى دقيقتين قبل شطف فمك بالماء. احرص على عدم استخدام صودا الخبز كثيرًا أو لفترة طويلة جدًا ، حيث يمكن أن تكون كاشطة وتتلف مينا الأسنان.

عصير ليمون

عصير الليمون عامل مبيض طبيعي ويمكن أن يساعد في تبييض أسنانك.، ومع ذلك ، من المهم توخي الحذر عند استخدام عصير الليمون لتبييض الأسنان ، حيث يمكن أن يكون حامضيًا ويتلف مينا الأسنان. لاستخدام عصير الليمون في تبييض الأسنان ، اخلطي كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز لتكوين معجون.

ضع المعجون على أسنانك واتركه لمدة دقيقة إلى دقيقتين قبل شطف فمك بالماء. تأكد من شطف فمك جيدًا ، لأن الحمض الموجود في عصير الليمون يمكن أن يتلف مينا الأسنان.

خل التفاح

خل التفاح هو عنصر طبيعي آخر يمكن أن يساعد في تبييض أسنانك. يحتوي على أحماض طبيعية يمكن أن تساعد في إزالة البقع السطحية وإشراق أسنانك. لاستخدام خل التفاح في تبييض الأسنان ، قم بتخفيفه بالماء وحرك المحلول حول فمك لبضع دقائق. تأكد من شطف فمك جيدًا بالماء بعد استخدام خل التفاح ، لأن الحمض الموجود في الخل يمكن أن يتلف مينا الأسنان .

الكُركُم



يمكن أن تساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات في علاج الأسنان، يمكنك صنع عجينة عن طريق خلط بضع قطرات من زيت الخردل ورشة ملح مع نفس الكمية من الكركم. اغسل أسنانك بهذا المعجون لتحصل على الابتسامة المتلألئة في وقت قصير. بعد ذلك اشطف فمك بالماء ونظف أسنانك بمعجون الأسنان.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند علاج طبيعي للعديد من مشاكل الأسنان ، بما في ذلك تبييض الأسنان. يحتوي على حمض اللوريك الذي يمكن أن يساعد في إزالة البقع السطحية من الأسنان. لاستخدام زيت جوز الهند لتبييض الأسنان ، استخدم كمية صغيرة من زيت جوز الهند حول فمك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. وهذا ما يسمى سحب الزيت وهو ممارسة شائعة في طب الايورفيدا لصحة الفم. تأكد من بصق زيت جوز الهند وشطف فمك جيدًا بالماء بعد سحب الزيت.