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رابط تسجيل .. "التعليم" تُعلن عن وظائف تعليمية جديدة

05 نيسان / أبريل 2023 11:57

مقر وزارة التربية والتعليم
مقر وزارة التربية والتعليم

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، اليوم الأربعاء، عن الوظائف التعليمية للعام 2023- 2024.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، إن سيتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر بوابة الاستقطاب اعتباراً من 05/04/2023م وحتى تاريخ 19/04/2023 وفق الإجراءات التالية:

- إنشاء حساب عبر الدخول الموحد الخاص بالخدمات الحكومية الإلكترونية من قبل المتقدم نفسه اضغط هنا.

-الدخول لبوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي اضغط هنا. 

وأضافت أن المباحث المطلوبة للوظائف هي: لغة عربية – تربية إسلامية – لغة إنجليزية – اجتماعيات - جغرافيا – تاريخ – رياضيات - فيزياء – علوم عامة – كيمياء – أحياء- تربية فنية – تربية رياضية – تربية ابتدائي– تربية تكنولوجية – حاسوب وتكنولوجيا معلومات – علم مكتبات – تربية خاصة - إرشاد تربوي.

وذكرت الوزارة، أن الامتحان التحريري للوظائف التعليمية سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023 الساعة التاسعة صباحاً.

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