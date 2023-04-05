العمل تستكمل مقابلات المرشحين للعمل في مشروع صمود 3

غزة- وكالة الرأي

استكملت وزارة العمل، من خلال أقسام التشغيل بمديريات العمل الخمسة في محافظات قطاع غزة، إجراء المقابلات الخاصة بالخريجين المرشحين للعمل ضمن مشروع صمود 3.

وجرى خلال الأسبوع الجاري تنظيم العديد من المقابلات للخريجين في محافظات القطاع، بهدف اختيار الأنسب للعمل في مؤسسات المجتمع المحلي.

وأوضحت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل إلى أن المشروع يستهدف تشغيل 600 خريجٍ وخريجة، منهم 400 من حملة شهادات البكالوريوس، و 200 من حملة شهادات الدبلوم، لمدة 3 أشهر.

وتعمل لجنة متابعة العمل الحكومي على تعزيز صمود الخريجين، من خلال مشاريع تشغيل مختلفة، منها مشروع صمود “1-2-3”.