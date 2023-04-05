مديرية عمل الوسطى تستقبل وفداً من الجبهة الشعبية

الوسطى- وكالة الرأي

استقبلت مديرية عمل محافظة الوسطى، ممثلة بمديرها م. مجدي أبو غالي، وفدا من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمحافظة.

ورحب أبو غالي بالوفد الزائر، مقدما شرحا موجزا لطبيعة عمل المديرية، والجهود التي تقدمها في خدمة العمال والخريجين في قطاع غزة.

واستعرض أبو غالي مشاريع التشغيل المؤقت، ومكون العمل عن بعد، والمشاريع الصغيرة، ودورها في منح تراخيص المنشآت وفقا لاشتراطات السلامة والصحة والمهنية، وإنجاز المخالصات العمالة وفقا لقانون العمل رقم 7 لعام 2000.

وأثنى وفد الجبهة الشعبية على جهود وزارة العمل، مؤكدا زيادة التعاون المشترك بينهما، بما يساهم في خدمة المجتمع المحلي.