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الصحة تناقش مخططات مشروع توسعة حضانة مستشفى الهلال الإماراتي

05 نيسان / أبريل 2023 01:20

الصحة تناقش مخططات مشروع توسعة حضانة مستشفى الهلال الإماراتي
الصحة تناقش مخططات مشروع توسعة حضانة مستشفى الهلال الإماراتي

غزة- وكالة الرأي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات مخططات مشروع توسعة حضانة مستشفى الهلال الإماراتي بمحافظة رفح، وذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم إدارة مستشفى الهلال الإماراتي ومدير عام التعاون الدولي د.مروان أبو سعدة، ود.رامي العبادلة مدير وحدة مكافحة العدوى، وممثلين عن الهندسة والصيانة ومدراء إدارة المستشفيات ذوي العلاقة.

وبحث د.زقوت أليات التوسعة من خلال إضافة طابق كامل للحضانة أو توسعة قسم الحضانة ليصل العدد الى 16 حاضنة خاصة وأن المتوفر حاليا تسع حاضنات واشغال السعة السريرية الى 90% خلال الشهور الماضية.

كما وناقش مقترح زيادة السعة السريرية لمبيت الولادة الى(70 ) سرير في ظل ولادة نحو (600-620) مولود شهريا، حيث يقدم المستشفى خدماته لنحو 290 ألف نسمة في محافظة رفح.

وتطرق د.زقوت خلال اللقاء، الى زيادة السعة السريرية لغرف العمليات من خلال طرح مقترح إضافة غرفة عمليات ثالثة خاصة وأن أقسام العمليات في مستشفى الهلال الاماراتي تجرى شهريا ما يقارب من 240 عملية تتنوع ما بين القيصريات والأمراض النسائية، وذلك وصولا الى تقديم خدمة صحية ذات مأمونية عالية

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