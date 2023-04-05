الزراعة: زيارات ميدانية على مربي الإنتاج الحيواني بمحافظة غزة

غزة- وكالة الرأي

نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في غزة، عدة جولات ميدانية على عدد من مربي الانتاج الحيواني في المحافظة.

وشملت الجولات زيارة لمزارع الدواجن البياض واللاحم ومزارع الأغنام والأبقار ومربي النحل.

وتأتي هذه الجولات ضمن المتابعة الدورية لقطاع الانتاج الحيواني لتقديم النصح والإرشاد، واعطائهم الارشادات اللازمة لتفادي التغيرات في درجات الحرارة لا سيما العناية بالحيوانات داخل المزارع و كذلك متابعة تقديم الخلطات العلفية المتنوعه للحيونات ومتابعة صحة حيوانات المزرعة وذلك بهدف حماية الحيوان من بعض الامراض والمشاكل الصحية التي قد تلحق بهم نتيجة بعض الاهمال من المربي وبالتالي الحصول على منتج سليم وامن يعود بالربح للمربين