وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية 2200 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية نائبان: جرائم الاحتلال بحق الأقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرية الأديان وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: زيارات ميدانية على مربي الإنتاج الحيواني بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة": أكثر من مليون طفل محروم من العلاج في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رئاسة التشريعي: جرائم الاحتلال بالأقصى سترتد عليه وكالة الرأي الفلسطينية إدانات دولية واسعة لاقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش مخططات مشروع توسعة حضانة مستشفى الهلال الإماراتي وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الإذاعات يدعو لأوسع تغطية لجرائم الاحتلال في القدس وكالة الرأي الفلسطينية "المبادرة الوطنية" تدعو لهبة شعبية للتصدي لجرائم الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

نائبان: جرائم الاحتلال بحق الأقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرية الأديان

05 نيسان / أبريل 2023 01:43

مشاهد من اقتحام المستوطنين وقمع الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء
مشاهد من اقتحام المستوطنين وقمع الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء

غزة - وكالة الرأي:

قال نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرية الأديان.

وأكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحرية الأديان والقرارات الدولية.

وأوضح النائب الغول أن اعتداءات وإجرام الاحتلال بحق المعتكفين هو جريمة ضد الإنسانية وإشعال حرب دينية بامتياز الهدف منها ترسيخ التقسيم الزماني والمكاني، تمهيداً لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم.

وطالب بمحاسبة الاحتلال على تعديه على السلم والأمن الدوليين وتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية بتفعيل الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة واستخدام القوة للجم الاحتلال لارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

من جانبه، أكد النائب د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي أن المسجد الأقصى المبارك في خطر جراء الاعتداءات على المصلين والمرابطين في باحات.

وبين النائب الجمل أن جرائم الاحتلال واعتداءاته النكراء هي فعل مدان ومستنكر، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يهبوا نصرة للأقصى وأن يشدوا الرحال إليه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟