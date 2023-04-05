نائبان: جرائم الاحتلال بحق الأقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرية الأديان

غزة - وكالة الرأي:

قال نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرية الأديان.

وأكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحرية الأديان والقرارات الدولية.

وأوضح النائب الغول أن اعتداءات وإجرام الاحتلال بحق المعتكفين هو جريمة ضد الإنسانية وإشعال حرب دينية بامتياز الهدف منها ترسيخ التقسيم الزماني والمكاني، تمهيداً لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم.

وطالب بمحاسبة الاحتلال على تعديه على السلم والأمن الدوليين وتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية بتفعيل الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة واستخدام القوة للجم الاحتلال لارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

من جانبه، أكد النائب د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي أن المسجد الأقصى المبارك في خطر جراء الاعتداءات على المصلين والمرابطين في باحات.

وبين النائب الجمل أن جرائم الاحتلال واعتداءاته النكراء هي فعل مدان ومستنكر، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يهبوا نصرة للأقصى وأن يشدوا الرحال إليه.