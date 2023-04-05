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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

05 نيسان / أبريل 2023 01:52

معبر رفح البري - صورة أرشيفية
معبر رفح البري - صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيُخصّص غدًا الأربعاء للمسافرين من الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/13).

وأكدت على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الهيئة المواطنين المسافرين إلى ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.

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