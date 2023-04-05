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وزارة الأسرى: معاناة الأسرى الأطفال يجب أن تتوقف

05 نيسان / أبريل 2023 02:55

غزة- الرأي:

حييت وزارة الأسرى وشؤون المحررين بغزة، أطفال فلسطين في يوم الطفل الفلسطيني، وحييت أيضًا الأسرى الأطفال منهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الأسرى الأطفال يتعرضون لكل أشكال التنكيل والتعذيب والحرمان على يد الاحتلال المجرم دون مراعاة أو اكتراث لأي حق من حقوق الطفولة.

وقالت: "نحو 165 أسيرًا طفلًا في سجون الاحتلال عدا عن مئات الأسرى الذين دخلوا السجون وهم في سن الطفولة وتجاوزوه مع مرور السنين بفعل الأحكام الجائرة التي تفرض عليهم".

وأضافت الوزارة: "إن معاناة الأسرى الأطفال داخل السجون يجب أن تتوقف وعلى كل المنظمات التي تدعي أنها ترعى حقوق الأطفال حول العالم".

ودعت تلك المنظمات إلى أن يكون لها موقف وتحرك جدي أمام ما يتعرض له أطفال فلسطين، من حرمان من التعليم واعتقال تعسفي ومحاكمات جائرة وإعدامات ميدانية، وحبس منزلي وغيرها الكثير من الأساليب التي لا يتورع الاحتلال عن ممارستها بحق أطفال فلسطين.

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