"كلية الرباط" تحصد لقب مسابقة الدوري الثقافي بين جامعات غزة

غزة - وكالة الرأي :

حصدت كلية الرباط الجامعية لقب مسابقة الدوري الثقافي بين الجامعات والكليات في قطاع غزة، بعد فوزها على جامعة الأقصى في المرحلة النهائية من منافسات المسابقة التي تنفذها الهيئة العامة للشباب والثقافة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.

وتأهل الفريقان للمواجهة النهائية بعد فوز فريق جامعة الأقصى على فريق كلية العودة الجامعية، وفوز فريق كلية الرباط على فريق كلية فلسطين التقنية، حيث حصل فريق كلية فلسطين التقنية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق كلية العودة الجامعية في المواجهة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث والرابع.

وشهدت المسابقة مشاركة (16) جامعة وكلية، حيث تم تقسيمها بنظام القرعة إلى (4) مجموعات، وجاءت نتائج المجموعة الأولى على النحو التالي: فوز فريق كلية العودة الجامعية على فريق جامعة الأزهر، وفوز فريق جامعة الإسراء على فريق جامعة غزة، وتأهل عن المجموعة للمرحلة الثانية فريق كلية العودة الجامعية بعد فوزه على فريق جامعة الإسراء.

وفي المجموعة الثانية فاز فريق جامعة الأمة على فريق كلية تدريب مجتمع غزة، وفوز فريق كلية فلسطين التقنية على فريق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وفي المواجهة الحاسمة فاز فريق كلية فلسطين التقنية على فريق جامعة الأمة، وفي المجموعة الثالثة حقق فريق كلية الرباط الفوز على فريق الجامعة الاسلامية، فيما فاز فريق جامعة فلسطين على فريق كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر، وفي المواجهة الحاسمة فاز فريق كلية الرباط على فريق جامعة فلسطين.

وفي منافسات المجموعة الرابعة فاز فريق جامعة القدس المفتوحة على فريق كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية، وفاز فريق جامعة الأقصى على فريق كلية مجتمع الأقصى، وفي المواجهة الحاسمة فاز فريق جامعة الأقصى على فريق جامعة القدس المفتوحة، وتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.