وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تضبط مطلوباً على عدة قضايا مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 10 حوادث سيـر خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية رابط مباشر .. بدء تفعيل خدمة خصم الزكاة من مستحقات الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية بالوسطى تُنهي 5 خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة وأوقاف الشمال تنظمان أمسية رمضانية بإفطار جماعي وكالة الرأي الفلسطينية "الرباط" تحصد لقب مسابقة الدوري الثقافي بين جامعات غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2502) الخميس6/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "كهرباء غزة" تطلق حملة "رمضان الخير".. تعرف إلى التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 21 طناً مواد غذائية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تندد بالاعتداء على المرابطات في الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث التموين تضبط 21 طناً مواد غذائية مخالفة

06 نيسان / أبريل 2023 11:00

مباحث التموين تضبط 21 طناً مواد غذائية مخالفة
مباحث التموين تضبط 21 طناً مواد غذائية مخالفة

غزةوكالة الرأي:

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة بمحافظتي غزة والشمال، بالاشتراك مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية،17 طناً من المواد الغذائية المخالفة؛ لوجد فساد ظاهري عليها.

وبينّت "مباحث التموين" أنه تم ضبط 15 طناً جبنة فيتا بالإضافة إلى 2 طن طحينة، موضحةً أنه تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية التي شملت عدد من الأسواق والمحال والمخازن التجارية.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة وفقًا للأصول المتبعة، وإحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس 4 أطنان مكسرات "عين الجمل" وذلك لرسوبها في الفحص المخبري، وغير مطابقتها للمواصفات.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد، على المحال التجارية والأسواق، خلال شهر رمضان المبارك بالمحافظة.

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر أنه تم ضبط الكمية لدي التاجر (ج، ق)، حيث تم تحرير محضر ضبط للكمية لرسوبها في الفحص المخبري، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحويلها لعلف حيواني، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟