الزكاة وأوقاف الشمال تنظمان أمسية رمضانية بإفطار جماعي

غزة- وكالة الرأي

نظمت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالتعاون مع مديرية أوقاف الشمال أمسية رمضانية تخللها إفطار جماعي شارك فيه " 600 " مواطن من المحافظة، بتمويل كريم من مؤسسة AKالخيرية.

وخلال كلمة له أوضح د. مرسي سلمان مدير أوقاف الشمال أن هذه المبادرة الإنسانية تهدف الى تعزيز قيم التكافل والتضامن في المجتمع الإسلامي، مشيداً بدور مؤسسة AK على رعايتها الكريمة في إنجاح الأمسية.

وتخلل الأمسية العديد من الفقرات المتنوعة التي أضفت المزيد من السرور على المشاركين، ومن بينها تلاوة القرآن الكريم، والأناشيد الدينية وتوزيع الهدايا وسحوبات الجوائز.