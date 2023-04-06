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"التعليم" تُناقش تطوير دليل المعلم

06 نيسان / أبريل 2023 11:47

وزارة التربية والتعليم تُناقش تطوير دليل المعلم
وزارة التربية والتعليم تُناقش تطوير دليل المعلم

غزة- وكالة الرأي

عقدت الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي، اجتماعاً مع مجموعة من المشرفين التربويين والمعلمين لمناقشة تطوير دليل المعلم.

وشارك في اللقاء د. جمال الفليت مدير عام الإشراف التربوي، وأ. ماجد الأغا مدير دائرة المباحث الإنسانية، ود. ريما الخطيب مدير دائرة المباحث العلمية، وم. شادي هنية مدير التعليم المهني.

ورحّب د. الفيت بالحضور وأثنى على جهودهم في الميدان التعليمي، مؤكداً أن اللقاء يأتي لمناقشة دليل المعلم ومحتوياته وسبل تطويره ورفده بعناصر وإجراءات وأفكار يستأنس بها المعلم في تحقيق الأهداف التعليمية وتنفيذ حصص صفية نموذجية.

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