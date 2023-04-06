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المباحث العامة تضبط "13" مُتسولاً في محافظات قطاع غزة

06 نيسان / أبريل 2023 12:06

المباحث العامة تضبط "13" مُتسولاً في محافظات قطاع غزة
المباحث العامة تضبط

غزةوكالة الرأي:

ضبطت المباحث العامة "13" متسولاً داخل الأسواق والمرافق والشوارع العامة في عدد من محافظات قطاع غزة، خلال جولةٍ نفذتها المباحث للحد من "ظاهرة التسوّل".

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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