المباحث العامة تضبط "13" مُتسولاً في محافظات قطاع غزة

غزة – وكالة الرأي:

ضبطت المباحث العامة "13" متسولاً داخل الأسواق والمرافق والشوارع العامة في عدد من محافظات قطاع غزة، خلال جولةٍ نفذتها المباحث للحد من "ظاهرة التسوّل".

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.