"توثيق" تطالب بفضح الاحتلال دولياً وتقديمه للمحاكمة

غزة- وكالة الرأي

طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم "الإحتلال الإسرائيلي"- توثيق، مجلس الأمن الدولي، بضرورة التدخل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام المعاهدات والاعراف الدولية المتفق عليها، وتعهدت الهيئة للقيام بدورها في فضح جرائم الإحتلال في كافة المحافل الدولية وتقديم قادة الإحتلال للمحاكمة أمام القضاء الدولي بشكل عام ومحكمة الجنايات الدولية خاصة.

واستنكرت الهيئة - توثيق-، خلال بيان لها، قيام قوات الإحتلال، أمس الاربعاء اقتحام المصلى القبلي في المسجد الأقصى والإعتداء على المصلين المعتكفين داخل المسجد والتسبب بعدد من الإصابات وصفت أكثرها بالخطيرة بالإضافة إلى مئات الإعتقالات التي طالت جموع المصلين.

وقالت إن ساحات المسجد الأقصى شهدت حالة من التوتر عقب انتهاء صلاة الفجر، حيث اقتحم ضباط الاحتلال وعناصر شرطة الاحتلال ساحات الحرم وقاموا بمهاجمة المصلين الصائمين بالأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية بعد انتهاء صلاة الفجر.

ونوهت أن اعتداء الاحتلال أسفر عن إصابة أكثر من 200 شخص من بينهم نساء وأطفال ويجدر بالذكر أن قوات الإحتلال قد منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان للتعامل مع المصابين،ويضاف إلى ذلك أيضا إعتقال أكثر من 450 شخصاً وقد تم نقلهم إلى سجن عطروت.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإيقاف عدوانية وهمجية جيش الإحتلال التي طالت الشعائر الدينية والأماكن المقدسة والتي بجرائمها قد خرقت كافة المعاهدات والمواثيق الدولي وخاصة ما نصت عليه المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 والتي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة، التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وعلى حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة.