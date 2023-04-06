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"شؤون الأجانب " تُصدر 3716 وثيقة في الرُبع الأول لـ 2023

06 نيسان / أبريل 2023 12:51

"شؤون الأجانب والمغتربين" تُصدر 3716 وثيقة في الرُبع الأول لـ 2023

غزة- وكالة الرأي

سلّمت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني 3716 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال الرُبع الأول لهذا لعام 2023 جاري.
  
وأوضحت في تقريرها أنها أنجزت مركزياً 1645 معاملة، في حين أصدرت دوائر شؤون الإقامات والمغتربين في المديريات الخمس أصدرت 1071 معاملة عبر مكاتبها في المحافظات.

وتوزعت المعاملات المنجزة بين طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر فلسطيني، وموافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى معاملات طلب تجديد اقامة سنوية 6 شهور، وطلب تسجيل دخول متأخر، وإقامة متأخر، وطلب تصريح اقامة مؤقتة.

 وشملت معاملات شؤون الأجانب والمغتربين تسليم إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج، وإفادة إقامة، أو عدم إقامة، وعدم ممانعة لدخول فلسطيني، وإثبات حالة وجود، وإثبات وصول أو مغادرة أو إرجاع من معبر رفح ومنفذ بيت حانون.

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