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داخلية شمال غزة تُنجز قرابة 8 آلاف معاملة خلال مارس

06 نيسان / أبريل 2023 12:58

داخلية شمال غزة تُنجز قرابة 8 آلاف معاملة خلال مارس
داخلية شمال غزة تُنجز قرابة 8 آلاف معاملة خلال مارس

غزة- وكالة الرأي

أنجزت مديرية داخلية محافظة شمال غزة -الشق المدني 7 آلاف 968 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال مارس الماضي لعام 2023م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 4623 معاملة تشمل 1872 هويات (بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف) بالإضافة لـ 1421 معاملة مواليد ووفيات.

فيما أتمت دائرة الجوازات 563 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 99 معاملات.

وبينت الإحصائية إنجاز دائرة الشئون القانونية 2057 معاملة، ودائرة الشئون العامة 293 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 333 معاملة، في حين تم أرشفة 3 آلاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال مارس المنصرم.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

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