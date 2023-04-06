المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم دورة مبتدئة في التحكيم

غزة- وكالة الرأي

اختتم المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، بالتعاون مع المديرية العامة للإمداد والشؤون المالية، الدورة المبتدئة في التحكيم.

جاء ذلك، بحضور المستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، عقيد د. وسام جودة مدير وحدة التخطيط والتطوير بالمديرية العامة للإمداد والشؤون المالية، عقيد مجدي الكحلوت مدير وحدة العلاقات العامة بالمديرية، والسادة المشاركين مدراء وضباط وزارة الداخلية.

وخلال كلمته الترحيبية بين المستشار حاتم أبو عيشة، أهمية دور المحكمين وأن تنفيذ الدورة جاء لتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم لدى المشاركين، مشيداً بالتعاون مع المديرية العامة للإمداد والشؤون المالية في المجال القانوني، للارتقاء بالكادر البشري بما يضمن رفع جودة العمل وتحسين الخدمات.

وأوضح المستشار حاتم أبو عيشة، أن برنامج الدورة جاء كأحد الشروط المطلوبة للحصول على رخصة التحكيم، وتنطلي عليه إجراءات أخرى وفقاً لنظام اعتماد المحكمين في المجالات المختلفة بوزارة العدل، معتبراً رأي المحكم رأياً مسانداً للقضاة في القضايا المعروضة في المحاكم، بما يضمن الوصول لأحكام قضائية دقيقة وعادلة.

بدوره رحب عقيد د. وسام جودة بالحضور، مثمناً جهود المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تنفيذ الدورة، بهدف تطوير الكوادر البشرية والارتقاء بالعمل، ومبيناً أهمية التدريب لتطوير القدرات والمهارات، لمواكبة العلوم القانونية والتطبيقية المتعلقة في مجال التحكيم.

واختتم اللقاء بتوزيع الشهادات على المشاركين، الذين بدورهم عبروا عن رضاهم ببرنامج الدورة، الذي كان له أثر كبير لزيادة معرفتهم في هذا المجال.