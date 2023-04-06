وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطلق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "الأطلس البيئي" .. إنجاز فريد لخلق واقع بيئي سليم وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم دورة مبتدئة في التحكيم وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يكرّم ماهر أبو سكران لبلوغه سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يوصون بنشر الوعي المعلوماتي لمحاربة الشائعات عبر الإعلام الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية داخلية شمال غزة تُنجز قرابة 8 آلاف معاملة خلال مارس وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لهبة شعبية كبرى في موريتانيا نصرة للمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون الأجانب " تُصدر 3716 وثيقة في الرُبع الأول لـ 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الأردن .. 262 حالة طلاق في الأسبوع الأول من رمضان وكالة الرأي الفلسطينية "توثيق" تطالب بفضح الاحتلال دولياً وتقديمه للمحاكمة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى تطلق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني

06 نيسان / أبريل 2023 01:39

جانب من المؤتمر الصحفي أمام الصليب الأحمر بغزة
جانب من المؤتمر الصحفي أمام الصليب الأحمر بغزة

غزة - وكالة الرأي:

أطلقت وزارة الأسرى والمحررين والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، اليوم الخميس، فعاليات إحياء اليوم الوطني للأسير الفلسطيني والذي يصادف 17 نيسان/أبريل، تحت شعار "الأسرى درع المسرى".

وخلال مؤتمر صحفي لإطلاق الفعاليات، شارك فيه لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في شؤون الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أبرز الفعاليات التي ستنظمها إحياءً ليوم الأسير.

وأوضحت أن من أبرز تلك الفعاليات: المؤتمر الدولي الذي سيتم عقده في الداخل والخارج، إضافة لمسيرة حاشدة في السابع عشر من أبريل، والمعرض الوطني الفني الذي سيتم تنظيمه ما بين الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من نفس الشهر.

وتوجه المتحدثون في المؤتمر الصحفي بالتحية إلى المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، مشيرين إلى مؤسسات الأسرى أن شعار "الأسرى درع المسرى"، يشير إلى الأهمية الكبيرة لقضيتي الأسرى والمسرى.

وأكدت اللجنة والمؤسسات أن فعاليات الدعم والإسناد للأسرى ستكون متنوعة ومتعددة هذا العام، للتأكيد على وقوف شعبنا بكل أطره ومكوناته خلف قضية الأسرى، داعين أبناء شعبنا في كل مكان إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات وفاء لتضحيات أسرانا الأبطال داخل السجون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟