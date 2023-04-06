وزارة الأسرى تطلق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني

غزة - وكالة الرأي:

أطلقت وزارة الأسرى والمحررين والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، اليوم الخميس، فعاليات إحياء اليوم الوطني للأسير الفلسطيني والذي يصادف 17 نيسان/أبريل، تحت شعار "الأسرى درع المسرى".

وخلال مؤتمر صحفي لإطلاق الفعاليات، شارك فيه لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في شؤون الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أبرز الفعاليات التي ستنظمها إحياءً ليوم الأسير.

وأوضحت أن من أبرز تلك الفعاليات: المؤتمر الدولي الذي سيتم عقده في الداخل والخارج، إضافة لمسيرة حاشدة في السابع عشر من أبريل، والمعرض الوطني الفني الذي سيتم تنظيمه ما بين الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من نفس الشهر.



وتوجه المتحدثون في المؤتمر الصحفي بالتحية إلى المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، مشيرين إلى مؤسسات الأسرى أن شعار "الأسرى درع المسرى"، يشير إلى الأهمية الكبيرة لقضيتي الأسرى والمسرى.



وأكدت اللجنة والمؤسسات أن فعاليات الدعم والإسناد للأسرى ستكون متنوعة ومتعددة هذا العام، للتأكيد على وقوف شعبنا بكل أطره ومكوناته خلف قضية الأسرى، داعين أبناء شعبنا في كل مكان إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات وفاء لتضحيات أسرانا الأبطال داخل السجون.