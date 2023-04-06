"الشباب والثقافة" تُطلق برنامجًا توعويًا حول الابتزاز الإلكتروني

غزة- الرأي:

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة، برنامجًا توعويًا حول الابتزاز الالكتروني، والذي يسعى إلى توعية وتحصين عدد من الشباب والشابات حول المخاطر الناتجة عن الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، واكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المبتزين.

وأوضح مدير دائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية في الهيئة الأستاذ خليل مطر أن البرنامج يُعد من أهم محاور الخطة التشغيلية للهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق البرنامج في مركز شعلة أمل في محافظة خانيونس، وسيتم تنفيذه تباعًا من خلال كافة المراكز الشبابية الفاعلة المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لشبكة الانترنت، مبينًا أنه البرنامج يتضمن عدة لقاءات تدريبية ومحاضرات توعوية بواقع (15) ساعة تدريبية.