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زراعة رفح تتفقد مربي النحل والدجاج اللاحم

06 نيسان / أبريل 2023 04:12

زراعة رفح تتفقد مربي النحل والدجاج اللاحم
زراعة رفح تتفقد مربي النحل والدجاج اللاحم

غزة- الرأي:

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة رفح،جولة ميدانية على مربي الدجاج اللاحم والنحل،حيث تم زيارة مناحل المزارع أحمد الزقزوق في منطقتي "مصبح وعريبة"، والتي بتواجد بداخلها قرابة ال ٢٥٠ خلية،بهدف التأكد من حيوية النحل ونشاطه وطرق تغذيته وفق النظام الصحيح.

وفي السياق ذاته، تفقد مهندسو الزراعة عددا من مزارع الدجاج اللاحم الحديثة بالنظام المغلق، بهدف إرشاد المربين حول تطبيق أهم إجراءات الأمن الحيوي و السلامة خلال فترة التربية.

وخلال الجولة شدد مهندسو الزراعة على أهمية ضبط درجات الحرارة حسب عمر الصوص،والتحذير من موجات ارتفاع درجات الحرارة،وطرق معالجتها .

كما تم معاينة مزرعة لأحد المربين لحصر الدجاج النافق بسبب ارتفاع درجة الحرارة قبل عدة أيام.

وتأتي هذه الجولات لتشجيع المربين على استخدام الأنظمة الحديثة في تربية ورعاية الدجاج اللاحم، والتأكيد على ضرورة مراعاة إجراءات الأمن الحيوي في المزارع.

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