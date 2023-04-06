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مديرية أوقاف رفح تنفّذ جولة دعوية في مستشفى الإماراتي

06 نيسان / أبريل 2023 05:55

جولة دعوية في مستشفى الإماراتي
جولة دعوية في مستشفى الإماراتي

غزة- الرأي:

نفّذ قسم الدعوة والإرشاد/إناث بمديرية أوقاف رفح جولة دعوية استهدفت المرضى والعاملين في المستشفى الإماراتي بالمحافظة؛ بهدف التذكير بفضائل شهر رمضان والذي يعد فرصة للتغيير.

بدروها أوضحت رئيس القسم أ. صباح نوفل أهمية الجولة في نشر كلمة الخير، والتذكير بفضل استغلال أيام الشهر الكريم بالتسبيح والاستغفار والإكثار من النوافل، منوهةً بأن الجولة كان لها دور بارز في إعانة المرضى علي الصبر، ومراعاة الطاقم الطبي لأوضاع الحالات المرضية.

وشهدت الجولة توزيع مسابح إلكترونية وبروشورات دعوية تتحدث عن الشهر الفضيل.
 

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