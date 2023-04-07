وكالة الرأي الفلسطينية الرشق يحمل الاحتلال تداعيات الاعتداء على مصلّي الفجر بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب أريحا وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية القصف الإسرائيلي يلحق أضراراً بمستشفى الدرة للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: اجواء جافة وارتفاع ملموس على الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطن باستهداف المقاومة مبنى في "سديروت" وكالة الرأي الفلسطينية مصدر إسرائيلي: حماس أطلقت صواريخ مضادة للطائرات بشكل غير مسبوق وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدعو النشطاء لاعتماد المصادر الرسمية بشأن العدوان وكالة الرأي الفلسطينية حماس: نحمّل الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

07 نيسان / أبريل 2023 08:42

اسعار المنتجات الزراعية
اسعار المنتجات الزراعية

غزة- وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 7.4.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

التقاط اسعار المنتجات الزراعية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟