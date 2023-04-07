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إغلاق جزئي لملعب يوفنتوس

07 نيسان / أبريل 2023 09:41

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تلقى يوفنتوس أوامر بإغلاق جزء من ملعبه في مباراته المقبلة على أرضه في الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام نابولي بعد أن تعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإساءات عنصرية خلال مباراة بالدور قبل النهائي لكأس إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي. وسيتم إغلاق المدرج الجنوبي في ملعب أليانز التابع ليوفنتوس في مباراته أمام نابولي في 23 أبريل نيسان بعد سماع هتافات عنصرية قادمة من تلك المنطقة خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام إنتر.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان: “أنصار يوفنتوس الذين احتلوا المدرج الجنوبي رددوا خلال الدقيقتين 35 و49 هتافات بذيئة ومهينة وصيحات عنصرية ضد لاعب إنتر روميلو لوكاكو”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن يوفنتوس منع اثنين من مشجعيه من دخول ملعبه بعد انتشار لقطات فيديو للواقعة.

وثبّت الاتحاد الإيطالي بطاقة لوكاكو الحمراء، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة. كما تم طرد زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش وجناح يوفنتوس الكولومبي خوان كوادرادو بعد اشتباك بين لاعبي الفريقين.

وأُوقف كوادرادو بسبب حادثة الطرد ثلاث مباريات لإمساكه هاندانوفيتش من رقبته ولكمه، في حين تم إيقاف الأخير لمباراة واحدة بسبب دوره في العراك.

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