"هنية": " نجدد واجبنا لرسم السعادة والفرح على الأيتام

غزة- وكالة الرأي

أكد مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، أن المجلس سيبقى سنداً للأيتام وذويهم حتى الاحتفال قريباً في ساحات المسجد الأقصى، وقال هنية:" إدخال السعادة والفرحة على أيتامنا واجب علينا بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة في يوم اليتيم العربي".

جاء ذلك مساء أمس خلال حفل نظم برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعهد الأمل للأيتام ، بمناسبة يوم اليتيم العربي ، في استاد فلسطين الرياضي، بحضور 2000 يتيم، والعديد من الشخصيات الرسمية والوطنية.

بدوره، شكر هنية معهد الأمل على احتضانه أبناء الشهداء والأيتام وقيامه بكل ما هو واجب تجاههم للحفاظ عليهم وتنشئتهم على حب فلسطين والقرآن، وأضاف:" معهد الأمل للأيتام هو منارة فلسطينية نفتخر ونعتز به على مدار عشرات السنوات في تقديم الخدمة والرعاية لهذه الفئة ومساندتها".

من جانبه، قال علاء الشرفا، رئيس مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام، أن المعهد حقق إنجازات عديدة على مدار 70 عاماً من تأسيسه، وأضاف الشرفا أن عام 2023 كان عاماً مليئاً بالإنجازات وتقديم خدمات عامة للأيتام وذويهم عبر مؤسسات المجتمع المدني والدولي.

وشكر الشرفا جهود عبد السلام هنية وما يقدمه من دعم ومساهمة في رسم الابتسامة على الأيتام، كما شكر المؤسسات الدولية الراعية والمحتضنة والممولة للأيتام وعددهم 12 ألف يتيم في محافظات غزة.

وتخلل الحفل عدة فقرات مديح ودبكة شعبية، وتناول الأيتام والحضور طعام الإفطار، وسط أجواء مليئة بالفرح والتفاعل من الحضور.

