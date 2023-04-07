130 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة الثالثه من رمضان بالأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، رغم قيود الاحتلال وعراقيله.

وامتلأت ساحات الأقصى ومصلياته بالمصلين الذين توافدوا منذ وقت مبكر من أحياء القدس وأراضي 48 والضفة المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية :"إن 130 الف مصل أدّوا اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى."

ومنذ وقت مبكر، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية في القدس والبلدة القديمة، على وقع مشهد متوتر في المسجد الأقصى المبارك في اليومين الماضيين، جراء اعتداءات الاحتلال وقمعها المعتكفين، ما فجر غضبًا فلسطينيا واسعا استدعى انطلاق عشرات الصواريخ من الجنوب اللبناني وقطاع غزة.

هذا وقد أعلنت قوات الاحتلال منذ الصباح نشر أكثر من 2300 من جنودها في القدس المحتلة، استعدادا لصلاة الجمعة اليوم.