زوجة الأسير خضر عدنان تكشف آخر تطورات حالته الصحية

نابلس– وكالة الرأي:

قالت زوجة الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان رندة موسى، إن الشيخ خضر يعاني من أوضاع صحية بالغة الخطورة، مع مرور 61 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقه.

وأوضحت موسى في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الشيخ عدنان يعاني من التشنجات وخذلان في الأطراف والدوخة المستمرة مع كل تحرك، كما أنه يتقيأ الدم ولا يستطيع الوقوف على قدميه، فضلًا عن أنه بالكاد يستطيع شرب الماء.

وأضافت أن الشيخ عدنان ما زال موجودًا في مستشفى الرملة، ويتعرض لظروف اعتقال صعبة، مشيرًة إلى، أن قوات الاحتلال تواصل التضييق عليه، إذ تقوم بالتنغيص عليه حتى في نومه من خلال التفتيش والتدقيق المستمر في الليل والنهار. موضحة أنه في المراحل الأخيرة من الإضراب.