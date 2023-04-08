التصنيف الرسمي لمنتخبات كأس أمم آسيا.. تعرف على مستوى فلسطين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023، التي تقام يوم 11 أيار/مايو في العاصمة القطرية "الدوحة"، في ظل التصنيف الجديد للمنتخبات.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الالكتروني، جاء منتخب قطر المضيف وبطل النسخة الماضية، في الموقع الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة التي تقام في دار الأوبرا بـ"كتارا"، لضمان خوض منتخب الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 كانون الثاني/يناير 2024.

وينضم منتخب قطر في المستوى الأول، مع المنتخبات المصنفة من الثاني وحتى السادس بحسب تصنيف "الفيفا"، وهي اليابان التي توجت باللقب 4 مرات، وإيران الفائزة بلقب البطولة 3 مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، والسعودية الفائزة بالبطولة 3 مرات.

في المقابل، يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق بطل نسخة عام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، وعُمان، وأوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان، في حين يتضمن المستوى الرابع كل من الهند وطاجيكستان التي تخوض المشاركة الأولى في البطولة وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علما أن المباراة النهائية تقام بتاريخ 10 شباط/فبراير 2024.

ويشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما يتواجد مدربو المنتخبات الـ24.