النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2503) السبت 8/4/2023

أخبار فلسطينية﻿

حماس” تبحث مع روسيا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان والأقصى

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية باتخاذ مواقف أكثرجدية من انتهاكات الاحتلال

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث برسائل مُتطابقة لمسئولين أممين حول استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

فصائل فلسطينية تبارك عمليتى إطلاق نار ودهس في تل أبيب

سفير فلسطين في القاهرة: حذرنا كثيرا من خطورة جر المنطقة لحرب دينية

أخبار إسرائيلية

مسؤولون “إسرائيليون”: جولة الهجمات على لبنان وغزة “انتهت”

اخبار دولية

روسيا لحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين... والصين لتسوية سريعة

تركيا تدعو الدول الإسلامية إلى الوحدة لوقف اعتداءات إسرائيل

أخبار عربية

لبنان يتخوّف من «حماس لاند» جديدة في الجنوب

مصر على خط منع التصعيد في فلسطين ولبنان

قطر تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو للتهدئة

البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويحذر من تبعاته

الكويت تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على شعبنا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

مستوطنون يهاجمون مركبات وقرى فلسطينية ويغلقون طرقات- (فيديوهات)

إثر مواجهات في مدن عربية.. إسرائيل تعتقل فلسطينيين في أم الفحم والناصرة

الشرق الأوسط

التوتر الأمني يخفض عدد المصلين في الأقصى إلى 130 ألفاً

مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بنيران فلسطينية في غور الأردن

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يُشدد قبضته على شمال الضفة الغربية

الكنائس الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الغربي تحيي "الجمعة العظيمة"

الشروق المصرية

ساعات الغليان في إسرائيل.. مقتل سائح إيطالي في عملية دهس بتل أبيب بعد هجوم الأغوار

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مُتظاهرين وتعتدي على وقفة احتجاجية نصرة للأقصى داخل أراضي 48

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون يحرقون بيتا بدائيا بالأغوار الشمالية بعد مقتل مستوطنتين في إطلاق نار

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" قوات الاحتلال تواصل تضييقها على الفلسطينيين في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية

"صفعة" لإسرائيل.. المقاومة الفلسطينية: عملية تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحاماته للأقصى

المقاومة الفلسطينية: سنواصل إطلاق الصواريخ إذا واصل الاحتلال اعتداءاته في الأقصى

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

16 عملية إطلاق نار و60 عملاً مقاومًا بالضفة والقدس والداخل المحتل خلال 24 ساعة

القدس المحلية

الهلال الأحمر" تقدم الإسعاف الأولي لـ92 مصلياً خلال صلاة الجمعة

الاحتلال يعتقل فتى من أريحا

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين وتعتدي على وقفة احتجاجية في الداخل المحتل

مائدة أهل الخير".. لتعزيز صمود الأهالي في الجديرة والبلدات المحيطة

والدة الأسير الجريح باجس كايد: نتمنى أن نفرح بحريته وعودته لنا في العيد القادم

الحياة الجديدة

إصابات بالاختناق شرق البريج وسط القطاع

قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية محيط نابلس

فتوح يطالب الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية اتخاذ مواقف أكثر جدية من انتهاكات الاحتلال

الاحتلال يعتقل فتى من أريحا على حاجز عسكري شرق رام الله

جريدة الأيام

تل أبيب: قتيل وخمسة مصابين بعملية إطلاق نار ودهس واستشهاد المنفذ

مقتل مستوطنتين خلال عملية في الأغوار والاحتلال يشنّ حملة بحث عن المنفذين

جنين: إصابات بالرصاص والاختناق في قريتَي برقين وطورة

إسرائيل تعلن هدوء جبهة القطاع بعد غارات وقصف مدفعي عنيف

إسرائيل تضرب "مواقع " فلسطينية في لبنان ردّاً على رشقات الصواريخ

المستوطنون يعربدون في مواقع عدة

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي للاقتحامات

وكالة صفا

فلسطين اليوم

غزة التعليم ب يصدر بيانًا هامًا بخصوص دوام الطلبة غدًا في المدارس

سما نيوز

تناقض في رواية الشرطة بشأن عملية تل أبيب: تحقيق أوليّ يؤكّد أن السلاح بلاستيكيّ

الجهاد": ملتزمون بالهدوء ما التزم به الاحتلال..و"حماس": الاعتداءات الإسرائيلية ستفجر الأوضاع

ليبرمان: الرد الإسرائيلي نكتة مضحكة..

بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية تل أبيب

الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب.. صورة

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

عرب 48

المستوطنون يغلقون مدخل رام الله والبيرة ويهاجمون قرية بالأغوار

اقتحام طولكرم وإصابات برصاص الاحتلال قرب جنين

غزة: قصف الاحتلال يخلف أضرارا بمنازل ومرافق صحية وتعليمية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 8 نيسان (أبريل)

ý 2003م إطلاق طائرة حربية إسرائيلية من طراز أف 16 صاروخين على سيارة فلسطينية في حي عسقولة بمدينة غزة واستشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات بجروح ومن بين الشهداء اثنان من كتائب الشهيد عز الدين القسام وطفلان.

ý 1992م كان الرئيس عرفات في طريقه من السودان إلى ليبيا عبر الصحراء الإفريقية الكبرى عندما هبت العواصف التي أدت إلى سقوط طائره في منطقة السارة بصحراء العزيزية في ليبيا في منطقة غير مأهولة، مما ترك شعورا بالحزن عند جماهير الشعب الفلسطيني والعربي وبعض الأوساط الدولية، لم يعادله إلا شعور الفرح والسرور بعد العثور على طائرته التي كانت محطمة، بينما كان هو بصحة جيدة، وذلك في اليوم التالي لسقوط الطائرة.

ý 1948م معركة القسطل، واستشهاد عبد القادر الحسيني، حيث ولد الحسيني في اسطنبول حيث كان والده عضوا في مجلس المبعوثان, واشترك في ثورة (1936-1939) وخاض اشتباكات متعددة ضد الجنود البريطانيين، منها اشتباك الخضر الذي استشهد فيه القائد السوري سعيد العاص وجرح فيه عبد القادر، واسر لكنه استطاع الهرب من المستشفى العسكري بالقدس.

ý 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية تحتل قرى جعارة وكفرين وأبو زريق جنوب شرق مدينة حيفا الساحلية في فلسطين.