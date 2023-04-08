"هنية":" نحتفل اليوم بتكريم (110) حافظا وحافظة للقرٱن الكريم"

غزة- وكالة الراي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تكريم كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله من الرياضيين وأبناءهم مساء اليوم السبت في استاد فلسطين الرياضي بمدينة غزة.

وعبر هنية عن الفخر بالأسرة الرياضية التي تخرج كل عام حفظة للقرٱن الكريم، وقال:" تكريم (110) حافظا وحافظة للقرٱن الكريم اليوم هو وسام على صدورنا ومحل اعتزاز لنا جميعا كأسرة رياضية".

يذكر أن الحفل سيتضمن تكريما خاصا لهداف الدوري الممتاز لكرة القدم نجم نادي اتحاد الشجاعية علاء عطية، وهداف دوري الدرجة الأولى نجم نادي نماء الرياضي عاهد أبو مراحيل، وهداف دوري الدرجة الثانية ( غزة والشمال) إسماعيل أبو دان من نادي التفاح، وهداف دوري الدرجة الثانية (الوسطى والجنوب) محمد المنايعة من نادي اتحاد شباب دير البلح.

