حراك المعلمين بالضفة يؤكد: فعاليات الإضراب مستمرة

رام الله - وكالة الرأي:

أكد حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، استمرار الإضراب والفعاليات حتى تحقيق مطالبه، ودعا أولياء الأمور ووجهاء العشائر وقادة المجتمع إلى الضغط على الحكومة.

ودعا الحراك في بيان صحفي إلى أوسع مشاركة في وقفات أمام مديريات التربية والتعليم، يوم غد الأحد، تحت شعار “لا لتجريم المعلم… الحكومة واتحادها هم المسؤولون عن استمرار الإضراب والفعاليات”، وتنظيم وقفات أمام المدارس يوم الإثنين وتوثيقها دعماً للمعلمة سحر أبو زينة، التي قال الحراك إن الحكومة أحيت قرارات قانونية كانت متخذة بحقها.

واعتبر أن الحكومة تريد “إشعال الفتنة بين شرائح المجتمع”، مطالبًا أولياء أمور الطلبة والشخصيات المجتمعية لدعم الحراك قائلاً: “المرحلة المقبلة حبلى بالمفاجآت، إننا بحاجة ماسة لوقفة المجتمع معنا، أليس في مجتمعنا حكماء؟ ألستم مثلنا أولياء أمور الطلبة الذين يخسرون كل يوم آلاف الحصص؟ ألم تتعرضوا للظلم والقهر يوماً؟.

وطالب أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس حتى تحقيق مطالب المعلمين، حسب وصفه.

وشدد الحراك على أن الحكومة “لم تنفذ مطالبه”، وأشار إلى أنها تسعى إلى “إنهاء الإضراب دون تحقيق المطالب” من خلال “تحميل المعلمين المسؤولية أمام المجتمع”، وقال في رسالة للحكومة: لقد راهنتم على كسرنا وإذلالنا وخذلان المجتمع لنا، لقد توقعتم انقسامنا وتشتتنا، لكنكم تعلمون الآن أنكم ارتكبتم أكبر خطأ، عليكم تحقيق مطالبنا العادلة كافة والتوقف عن التلاعب بمستقبل جيل بأكمله.

وخلال الأسابيع الماضية، اتهم الحراك الحكومة بأنها تنصلت من اتفاقيات سابقة ولم تستجب لمبادرات مجتمعية وحزبية لإنهاء الأزمة.