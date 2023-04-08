وكالة الرأي الفلسطينية بركة: العدوان على الأقصى سيوسّع دائرة المواجهة مع الأمة وكالة الرأي الفلسطينية جميل مزهر: شعبنا ومقاومته موحّدون في مواجهة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حراك المعلمين بالضفة يؤكد: فعاليات الإضراب مستمرة وكالة الرأي الفلسطينية المعتكفون من الداخل المحتل ينطلقون للرباط بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 10 ملايين دولار منحة من البنك الدولي لتحسين كفاءة القطاع الصحي وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط طوباس وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة" تزور جمعية مبرة الرحمة في يوم اليتيم العربي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث الخطة المرورية البديلة لتوسعة مفترق الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 وفيات و25 إصابة في 71 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى: ألف مواطن معتقلون إدارياً لأول مرة منذ 20 عامًا

08 نيسان / أبريل 2023 03:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تتزايد بشكل كبير، وتخطت حاجز الألف معتقل لأول مرة منذ عشرين عامًا.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "وكالة الرأي": هذا مؤشر خطير على استخدام الاحتلال لهذا النوع من الإعتقال التعسفي الغير مبرر بحق كل شرائح ومكونات شعبنا الفلسطيني.

وتابعت: إن هذا النوع من الاعتقال الذي يستند إلى ملفات ومعلومات سرية دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة، أصبح سلوكًا يوميا يصدر عن ما يسمى بالحاكم العسكري أو حتى ضباط المخابرات دون استناد لأي إجراءات وخطوات قانونية تمكن المعتقل من الدفاع عن نفسه أو الإطلاع على أسباب اعتقاله.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية لاتخاذ خطوات عملية لوقف هذا النوع من الاعتقال استنادا إلى عديد المواقف الدولية التي صدرت مؤخرًا والتي تعبر عن رفضها لهذا الاعتقال وعدم قانونيته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟