وزارة الأسرى: ألف مواطن معتقلون إدارياً لأول مرة منذ 20 عامًا

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تتزايد بشكل كبير، وتخطت حاجز الألف معتقل لأول مرة منذ عشرين عامًا.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "وكالة الرأي": هذا مؤشر خطير على استخدام الاحتلال لهذا النوع من الإعتقال التعسفي الغير مبرر بحق كل شرائح ومكونات شعبنا الفلسطيني.

وتابعت: إن هذا النوع من الاعتقال الذي يستند إلى ملفات ومعلومات سرية دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة، أصبح سلوكًا يوميا يصدر عن ما يسمى بالحاكم العسكري أو حتى ضباط المخابرات دون استناد لأي إجراءات وخطوات قانونية تمكن المعتقل من الدفاع عن نفسه أو الإطلاع على أسباب اعتقاله.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية لاتخاذ خطوات عملية لوقف هذا النوع من الاعتقال استنادا إلى عديد المواقف الدولية التي صدرت مؤخرًا والتي تعبر عن رفضها لهذا الاعتقال وعدم قانونيته.