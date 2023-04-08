"الأوقاف" تنفي نشر روابط للتسجيل لمساعدات

غزة - وكالة الرأي:

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، صدور أي إعلان أو نشر لروابط من أجل التسجيل لمساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيانٍ وصل "الرأي" نسخة منه: "إن أي مساعدات تقدمها الوزارة تتم من خلال الإدارة العامة للزكاة عبر لجانها المنتشرة في محافظات القطاع، بصفتها الجهة الرسمية التابعة للأوقاف المختصة بذلك".

وأشارت إلى أن أي إجراءات تتعلق بتقديم المساعدات يتم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني والمنصات الإعلامية الرسمية للوزارة.

وحذرت الوزارة المواطنين من التسجيل في أي روابط مشبوهة، دون التأكد من مصدرها.