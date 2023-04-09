أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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09 نيسان / أبريل 2023 09:39
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة بغزة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في أسواق قطاع غزة لليوم الأحد 9 أبريل 2023.
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