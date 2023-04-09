أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

09:45اكتشاف علمي مذهل.. محيط هائل من الماء حول الأرض

09:49علامات تنذر بالخطر.. شخص ما يتجسس على هاتفك

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟