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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

09 نيسان / أبريل 2023 09:39

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غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة بغزة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في أسواق قطاع غزة لليوم الأحد 9 أبريل 2023.

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