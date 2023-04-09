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خلال الربع الأول لـ 2023

"مديرية داخلية غزة" تنجز 45 ألف و843 معاملة

09 نيسان / أبريل 2023 12:54

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غزة- وكالة الراي 

أنجزت مديرية داخلية محافظة غزة -الشق المدني-45 ألف 843 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال الربع الأول من العام 2023.

وأوضح مدير عام مديرية داخلية غزة الأستاذ فادي إنعيم أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 28 ألف 459 معاملة شملت إصدار هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة لمعاملات المواليد والوفيات. 

وقال إن دائرة الجوازات أتمت 4 آلاف 160 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 664 معاملة.

وأشار إنعيم إلى إنجاز دائرة الشئون القانونية 9 آلاف و100 معاملة، ودائرة الشئون العامة 1928 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن السير والسلوك للمواطنين.

ولفت إنعيم إلى أن دائرة الشئون الإدارية والمالية 1532 معاملة، في حين تم أرشفة جميع معاملات المواطنين من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال الربع الأول ل 2023.

وحسب مدير عام مديرية داخلية غزة فإن مديرية داخلية غزة تُقدم خدماتها لأكثر من 897 ألف و969 نسمة من قاطني المحافظة وذلك عبر مكاتبها المختلفة.
 

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