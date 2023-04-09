الشؤون العامة تُنجز أكثر من 9 آلاف معاملة خلال الرُبع الأول لعام 2023

غزة- وكالة الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 9 آلاف و444 معاملة خلال الرُبع الأول لعام 2023 الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أنها أتمت ألف و335 معاملة تنوعت بين (اعتماد مجلس إدارة، اعتماد مجالس إدارة جمعيات جديد ومعدل، الجمعيات التي تم حلها، متابعة اجتماع جمعية عمومية، استلام تقارير مالية للجمعيات، التدقيق المالي على الجمعيات المحلية، التفتيش المالي الميداني على الجمعيات) وغيرها.

وبيّن التقرير أن الإدارة قدَّمت 7 آلاف و207 خدمات تنوعت بين (إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك، مخاطبات للجهات المختصة، مخاطبات للمديريات بغرض التنسيق البيني، توصيات عدم الممانعة للوزارات) وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن قسم الاستشارات القانونية أنجز 902 خدمة تنوعت بين (تقديم الاستشارات القانونية، المعالجة القانونية للشكاوى، متابعة المهام والقضايا لدى الجهات المختصة).

