"التنمية الاجتماعية" تستقبل وفدا من وزارة المالية لبحث عدة ملفات

غزة- وكالة الرأي

استقبلت وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التنمية الاجتماعية وفدا من الإدارة العامة للوازم في وزارة المالية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وضم الوفد كلا من مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أ.عمرو الراعي، ومدير دائرة اللجان الفنية أ.معتز أبو حصيرة، وعضو اللجنة أ.ناصر حجاج، إضافة إلى المراقب المالي بوزارة التنمية الاجتماعية أ.صفاء الفرا.

وكان بالاستقبال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التنمية د حسام الدجني، والمتحدث باسم الوزارة أ.عزيزة الكحلوت، ومدير العلاقات العامة أ.عماد خلف.

ويهدف اللقاء إلى متابعة تنفيذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص رواتب العاملين في شركات النظافة وضمان حقوقهم المالية بإدراج رواتبهم في البنوك المحلية والبريد.

وبحث الطرفان مجموعة اقتراحات لتطوير العمل وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور من الوزارتين، مؤكدان على ضرورة التنسيق الدائم وفتح قنوات تواصل مباشرة بما يساهم في تجويد الخدمات.

