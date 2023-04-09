وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ التصفيات النهائية لمسابقة "بالقرآن نسمو" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تواصل الإحتفال بيوم الطفل الفلسطيني في رفح وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستمر باحياء يوم الطفل الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" تستقبل وفدا من وزارة المالية لبحث عدة ملفات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة ومؤسسة هولندية وجمعية الخريجات تبحثان التعاون وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون العامة تُنجز أكثر من 9 آلاف معاملة خلال الرُبع الأول لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية" تُنجز أكثر من 82 ألف معاملة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية داخلية غزة" تنجز 45 ألف و843 معاملة وكالة الرأي الفلسطينية نصر الله يلتقي وفدًا قياديًا من حماس برئاسة هنية وكالة الرأي الفلسطينية "العشائر" تُعالج أكثر من ألفي قضية خلال الرُبع الأول لعام 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

"التنمية الاجتماعية" تستقبل وفدا من وزارة المالية لبحث عدة ملفات

09 نيسان / أبريل 2023 01:05

340157588_927171241813910_3851868009751850740_n
340157588_927171241813910_3851868009751850740_n

غزة- وكالة الرأي 
استقبلت وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التنمية الاجتماعية وفدا من الإدارة العامة للوازم في وزارة المالية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وضم الوفد كلا من مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أ.عمرو الراعي، ومدير دائرة اللجان الفنية أ.معتز أبو حصيرة، وعضو اللجنة أ.ناصر حجاج، إضافة إلى المراقب المالي بوزارة التنمية الاجتماعية أ.صفاء الفرا.

وكان بالاستقبال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التنمية د حسام الدجني، والمتحدث باسم الوزارة أ.عزيزة الكحلوت، ومدير العلاقات العامة أ.عماد خلف.

ويهدف اللقاء إلى متابعة تنفيذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص رواتب العاملين في شركات النظافة وضمان حقوقهم المالية بإدراج رواتبهم في البنوك المحلية والبريد.

وبحث الطرفان مجموعة اقتراحات لتطوير العمل وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور من الوزارتين، مؤكدان على ضرورة التنسيق الدائم وفتح قنوات تواصل مباشرة بما يساهم في تجويد الخدمات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟