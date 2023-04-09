التنمية الاجتماعية تستمر باحياء يوم الطفل الفلسطيني

غزة- وكالة الرأي

نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة_ دائرة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية يوم ترفيهي للأطفال في محافظة غزة ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، حيث تم تنفيذ النشاط داخل مركز النساط النسائي بمخيم الشاطيء، ويعد هذا النشاط واحدا من سلسلة الأنشطة التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية لإحياء يوم الطفل الفلسطيني الذي صادف يوم ٥ إبريل.

و تخلل اليوم الترفيهي العديد من الفقرات الترفيهية والتنشيطية للأطفال بهدف رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الاطفال، فهذا اقل حق من حقوقهم التي سلبها الاحتلال منهم، لذا وجب علينا اعطائهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون

وفي ختام هذا اليوم الترفيهي تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين.

