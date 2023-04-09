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تعليم خان يونس ينفذ التصفيات النهائية لمسابقة "بالقرآن نسمو"

09 نيسان / أبريل 2023 01:23

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غزة- وكالة الراي 
نفذت مديرية التربية والتعليم في خان يونس التصفيات النهائية لمسابقة "بالقرآن نسمو"، وذلك في مركز التدريب التربوي، وبحضور: أ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، ولجنة التحكيم المكونة من مشرفي التربية الإسلامية أ. تميم شبير، وأ. حنان نصار، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.

وأوضح أ. حمدان أن المديرية أطلقت هذه المسابقة مع مطلع شهر رمضان المبارك شهر القرآن الكريم، وتم اختبار الطلبة المشاركين في حفظ سورة الإسراء ومعانيها وأسباب النزول، ومرت المسابقة بمرحلتين حيث الاختبار التحريري وتقدم له 400 طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر الأساسي، وتقدم في التصفيات النهائية الشفوية 100 طالبا وطالبة، منوهاً إلى أنه تم اختيار هذه السورة لتبصير الجيل بمكانة المسجد الأقصى في الإسلام.

وثمن أ. حمدان جهود كل من أسهم في إنجاح المسابقة وخص بالذكر معلمي ومعلمات مبحث التربية الإسلامية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
 

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